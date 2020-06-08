شكرا لقرائتكم خبر عن 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 1049 حالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد بيان لوزارة الصحة ، أنه اكتشفت الإصابات الجديدة إثر إجراء 609 تحاليل مخبرية، مضيفًا أن حالات التعافى من الفيروس قد ارتفع إلى 108 أشخاص,فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات بالفيروس ليرتفع عدد العدد إلى 55 حالة.