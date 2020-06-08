400 ألف شخص وفيات «الوباء» في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت السلطات الكويتية قراراً بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين بدءاً من الأربعاء، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير، للعاملين في المسجد فقط، وبثها في تلفزيون الكويت. كما أعلنت عن إعادة تشغيل المطار على ثلاث مراحل.

وصادق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي في المملكة، مؤخراً، لأجل تطوير خدمات طبية، وإجراءات السلامة والوقاية الصحية، في وقت تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ال100 ألف حالة بتسجيل 3045 حالة، أمس الأحد.

عالمياً، تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في العالم، امس الأحد، عتبة 400 ألف وفاة، مع استمرار انتشار الجائحة بشكل سريع في أمريكا اللاتينية.

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وفي السياق، ترفع بريطانيا القيود ببطء شديد. وأعلنت الحكومة، امس الأحد، فتح دور العبادة اعتباراً من 15 يونيو الجاري، لكن ل«الصلوات الفردية» فقط، بعدما سجلت المملكة المتحدة أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 23 مارس الماضي.

وتعمل اليونان على فتح مطاري أثينا، وسالونيك، لاستئناف نشاط القطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد. من جهة أخرى، قررت أثينا تمديد الحجر المفروض على مخيمات المهاجرين المكتظة أسبوعين، أي حتى 21 يونيو/‏ حزيران.

وفي المقابل، تسارع انتشار الفيروس في أمريكا اللاتينية. ففي البيرو، ثاني أكثر دول القارة تضرراً بعد البرازيل، يوشك النظام الصحي على الانهيار، خصوصاً لنقص في الأوكسجين. وقال وزير الصحة البيروفي، فيكتور زامورا، لمواطنيه «كونوا حذرين، هذا ليس وقتاً مناسباً لتمرضوا. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لأن نظامنا الصحي متضرر بشدّة». وجاء هذا التصريح مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 5301، وعدد الحالات في المستشفيات إلى 9500.