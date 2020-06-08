الطائفية تعزز النكسة

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لا توجد وصفة سحرية لإزالة آثار العدوان وتحويل النكبة والنكسة إلى انتصار إلا بالاعتراف بالهزيمة، وضرورة تغيير المعادلات من مهزوم إلى مقاتل.

هناك مناسبات لأحداث تظل محور حديث ونقاش وجدل من دون أن يحل زمنها أو تاريخها، فإذا حل تفجرت محاورها وأسبابها ومسبباتها ونتائجها كأنها وقعت في الأمس، ومرد ذلك يعود إلى كونها مفصلية في التاريخ، فإن كانت إيجابية يزداد الاحتفاء بها ويتعاظم معناها، وإن كانت سلبية أو كارثية يزداد وقع حسرتها وألمها.

وللأسف، فإن الأحداث السياسية القومية الإيجابية للوطن العربي، قليلة جداً وتكاد لا تُذكر، إما لأنها لم تتمخض عن أمل مستدام، أو أنها جُيرت لأهداف أفقدتها بريقها. ويمكن الاستشهاد بحدثين كبيرين في هذا المجال، الحدث الأول ما يُسمى بنكسة يونيو/حزيران في عام 1967 التي تثير مشاعر الحزن كلها لنتائجها الكارثية؛ حيث خسر الفلسطينيون والعرب، السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين وعلى مرتفعات الجولان في سوريا، ولا تزال تلك الأراضي، محتلة على الرغم من تجميلها باتفاقيات أقرب إلى الوهمية منها إلى الحقيقة لأن نتائجها لم تكتمل في حدودها الدنيا. والحدث الثاني حرب أكتوبر/تشرين الأول في عام 1973 والتي بدأت بانتصار ثم انتهت بهزيمة حين تكللت بتوقيع اتفاقية سلام غير متكافئة بين مصر والعدو «الإسرائيلي». وحين تكون النتيجة واحدة لكلتا المناسبتين والحدثين وتستمر مفاعيلها، فإن مشكلة ما لم تجد طريقها إلى الحل حتى تحولت إلى أزمة وطنية وقومية، والواقع يقول إنها تحولت إلى كارثة مهما حاول المتفائلون تجميلها والالتفاف عليها بشعارات لم تعد تقنع الأجيال، والكارثة الأكبر أنها لم تخضع للمراجعة وإنما تم القفز عنها بخطوات كادت أن تكون في الفراغ.

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قبل يومين حلت مناسبة نكسة حزيران ويسميها العدو «الإسرائيلي» حرب الأيام الستة، ولا يمكن إخفاء الدلالة اللئيمة لهذه التسمية وارتباطها بأسطورة أرض الميعاد؛ بل إن الخطاب السياسي العربي يردد في بعض أدبياته التسمية ذاتها ليؤكد بقصد أو من دون قصد السياق الديني (للانتصار) اليهودي على أعدائه.

هذه المناسبة، حدثت قبلها واقعة أخرى في عام 1948 حين خسر الفلسطينيون والعرب جزءاً كبيراً من فلسطين، ولم تنجح جيوش الدول العربية في استعادة الأرض أو إلحاق الهزيمة بالعصابات «الإسرائيلية» التي كانت تقاتل لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وكانت النتيجة الإعلان عن قيام (دولة «إسرائيل») على الأراضي الفلسطينية باستثناء الضفة الغربية التي ظلت تحت السيادة الأردنية، وقطاع غزة الذي ظل تحت السيادة المصرية، ولم تحقق هذه السيادة شيئاً للفلسطينيين، وقد كان بإمكان الدولتين المصرية والأردنية إقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الخاصة.

اليوم، يكون قد مر 53 عاماً على النكسة، وكتّاب قليلون يستعيدونها على استحياء، أما السياسات الرسمية، فإنها فضلت القفز عنها أو تجاهلها كي لا تقع في المحظور، والمحظور يكمن في أبسط العبارات، لنتخيل مثلاً أن السياسيين «الإسرائيليين» يعترضون على وصفهم بالعدو، أو نعتهم بالإرهابيين الذين ارتكبوا المجازر، لأنهم ينتظرون فتح صفحات جديدة وتوسيع عملية السلام والتطبيع إلى أبعد ما يستطيعون. لن ندخل في أسباب هزيمة العرب الساحقة في حرب 1967 لأن الأسباب لم تتغير منذ نكبة 1948 أو حرب أكتوبر 1973، ولكن تضاف إليها أسباب جديدة لم تكن مؤثرة في حينها، وتكمن في تمزيق المجتمعات العربية وزرع الطائفية فيها ونشر التطرف الديني، وكان الفكر القومي أول ضحايا هذا التطرف، فالقومية والدين لا يلتقيان حسب المنظرين الإسلاميين؛ بل إن سوء استغلال الدين جلب إلينا صفة جديدة تتمثل بالإرهابيين، وهذه الصفة تحمل التخلف والتأخر والتوحش، لكن تأخذ أبعاداً زمنية طويلة حين يلصق عدد من الكتاب الأجانب الإسلام بالإرهاب فيصبح الوصف الإرهاب الإسلامي، ما خلق ما يُسمى بالإسلام فوبيا في المجتمعات الغربية، على الرغم من أن كثيرين يسعون إلى قلب الصورة بأن شرائح كثيرة، بدأت بقراءة القرآن والدخول في الإسلام بعد العمليات الإرهابية في الغرب، وهذا يتناقض مع المنطق.

وباختصار هذا السبب الأخير (الطائفية والتطرف)، سيطيل النكسة والنكبة لأن فلسطين، ليست قضية مقدسة في نظر الإسلاميين المتطرفين، وكذلك في نظر المتفيهقين الجدد في وسائل التواصل الاجتماعي.

لا توجد وصفة سحرية لإزالة آثار العدوان وتحويل النكبة والنكسة إلى انتصار إلا بالاعتراف بالهزيمة، وضرورة تغيير المعادلات من مهزوم إلى مقاتل في البداية وليس إلى منتصر.

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