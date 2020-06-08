شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحصّن البيت الأبيض بالفولاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة، غداة أوسع تظاهرات سلمية ضد عنف الشرطة، والعنصرية، عمت الولايات المتحدة لليلة الثانية عشرة على التوالي، ويعكف نواب ديمقراطيون، وسود، في الكونجرس على إعداد مشروع قانون رداً على وفاة الأسود جورج فلويد، الذي قضى مختنقاً تحت ضغط ركبة شرطي أبيض على عنقه في منيابوليس، بولاية مينيسوتا، وكشفت منظمة أمريكية أن التظاهرات وأعمال العنف التي تلت وفاة فلويد أسفرت عن مقتل 17 شخصاً، وأعلن الادعاء في ولاية نيويورك توجيه اتهامات إلي عنصرين من الشرطة دفعا مسناً ما أدى إلى سقوطه على الأرض، ونزف الدماء من رأسه.

فقد أمر ترامب، امس الأحد، بسحب الحرس الوطني من واشنطن، وكتب على موقع تويتر «أصدرت الأمر للتو إلى حرسنا الوطني بالشروع في الانسحاب من واشنطن بعدما صار كل شيء تحت السيطرة». وأضاف أنّهم سينسحبون «ولكن بإمكانهم العودة سريعاً، إذا اقتضى الأمر. متظاهرون عددهم أقل بكثير مما كان متوقعاً، مساء السبت». كما اتهم ترامب بعض وسائل الإعلام، ومنها شبكة «سي إن إن» بتأجيج الجمهور، وتأليب المتظاهرين، إلا أنه أضاف «لحسن الحظ أن جمهورهم ضئيل».

وكان عشرات آلاف المحتجين شاركوا في مسيرات بواشنطن، والمدن الأمريكية الأخرى، أمس الأول السبت، مع دخول التظاهرات في أنحاء البلاد يومها الثاني عشر على التوالي، بعد أن وجّه نشطاء دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة مليون شخص.

واحتشدت مجموعات من المحتجين حول واشنطن، قبل تجمعها قرب البيت الأبيض الذي طوق بأسلاك شائكة. وردد مئات المتظاهرين عبارات «ارفعوا أياديكم ولا تطلقوا النار»، و«نتظاهر من أجل الأمل وليس الكراهية»، و«لا أستطيع التنفس».

وخرجت تظاهرات كذلك، أمس الأول السبت، في عدد من المدن الكبرى، منها نيويورك، وأتلانتا، وفلادلفيا، وشيكاغو، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وبوسطن، وميامي، إضافة لاحتجاجات شهدتها تجمعات سكانية ريفية صغيرة في أنحاء البلاد.

وباستثناء سياتل التي استخدمت فيها الشرطة قنابل الصوت في مواجهات مع المحتجين ، فقد اتسمت احتجاجات وتظاهرات السبت، بشكل عام، بالهدوء مقارنة بنظيراتها في الأيام السابقة.

ورفع رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، امس الأحد، حظر التجول المفروض منذ نحو أسبوع . وجاء في تغريدة أطلقها «البارحة، والليلة الماضية، شهدنا المدينة بأفضل حالاتها»، معلناً أن حظر التجول قد رفع «بمفعول فوري».

وحظر التجول الذي فرض من الثامنة مساء، حتى الخامسة فجراً، هو الأول من نوعه في نيويورك منذ 75 عاماً، بعدما تعرّض عدد من المتاجر الفخمة في مانهاتن للنهب، في أعقاب احتجاجات حاشدة للتنديد بوحشية الشرطة.

وإضافة إلى التنديد بالعنصرية المتأصّلة في النظام، طالب المحتجون في نيويورك بتعديل قانون يمنع نشر سجلات سلوك الشرطيين، وبخفض ميزانية شرطة المدينة البالغة ستة مليارات دولار سنوياً.

وأعلن مسؤولون، امس الأحد، أن «جناية» الاعتداء وجهت إلى ضابطين في شرطة بافالو، في نيويورك، بعدما اتهما، أمس الأول السبت، بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 75 عاماً، كان يحتج خارج قاعة «سيتي هول» في المدينة، يوم الخميس الماضي. وقال المدعي العام في مقاطعة إيري،«ضابطا الشرطة تخطيا الحدود والقوانين، ووظيفتي تقتضي محاكمة الذين ينتهكون القوانين».

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ودفع الضابطان آرون تورجالسكي، وروبرت مكابي، بالبراءة من تهمة الاعتداء .

وبحسب ما نشره موقع «ديزيرن» الأمريكي، أودت أعمال الشغب واسعة النطاق التي تلت مقتل فلويد، إلى جانب الأضرار الجسيمة بالممتلكات، بحياة 17 أمريكياً ، حتى الآن. واشتملت قائمة الضحايا على رجال أمن سابقين، وحاليين، ومارة أبرياء، كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم، أو يقومون بحماية مقار عملهم.

من جهة أخرى، يعتزم ديمقراطيون بقيادة نواب من أصول إفريقية في الكونجرس الأمريكي، طرح تشريع لمكافحة عنف الشرطة، وغياب العدالة بين الأعراق، بما يشمل تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل.

ويكشف تكتل السود في الكونجرس مع أكثر من 50 عضواً من مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الاثنين، عن التشريع الذي من المتوقع أن يشمل منع استخدام الشرطة لأوضاع الخنق، وتصنيف المشتبه فيهم وفقاً للعرق، وأن يتطلب تثبيت كاميرات في أجساد أفرادها، وإخضاع أجهزتها لمجالس رقابة مدنية، وفرض بروتوكولات جديدة لعملها تحد من استخدام القوة الفتاكة، وإلزام عناصرها بالتدخل إذا شهدوا مخالفة لقواعد العمل.

ويحظى التشريع الذي يُتوقع أيضاً أن يؤسس لقاعدة بيانات وطنية تحدد مخالفات الشرطة للقواعد، بدعم من كبار الساسة الديمقراطيين، ومن بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وتقول مصادر في الكونجرس إن من المتوقع أن يضم التشريع أيضاً إلغاء الحصانة التي تحمي أفراد الشرطة من الملاحقة القضائية المدنية.

وكشف تحقيق أجرته «رويترز»، ونُشر الشهر الماضي، كيف سهلت الحصانة لأفراد الشرطة قتل، أو إصابة المدنيين من دون خوف من العقاب.

ويقول أعضاء تكتل النواب السود في الكونجرس، إنهم سيحتاجون لممارسة حلفاء سياسيين للضغوط داخل المجلس، وخارجه، لتأمين التصويت بالتأييد على التشريع في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. (وكالات)

مساعدة ترامب تعتذر عن مقطع «مفعم بالعنصرية»

اعتذرت مرسيدس شلاب، مساعدة الرئيس دونالد ترامب عن نشر مقطع مصور «مفعم بالعنصرية».

وقالت إنها «تعتذر بشدة» عن إعادة بث شريط مصور على «تويتر» لرجل يمسك بمنشار آلي في تكساس، ويصرخ في وجه محتجين مناهضين للعنصرية، موجهاً لهم إهانة عنصرية. وأوضحت انها اعادت بث المقطع من دون مشاهدته كله،واشارت الى حذفه. (أ.ف.ب)