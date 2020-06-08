عون يدعو إلى الوحدة الوطنية بعد مصادمات بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأحد، أن «التعرض لأي رمز ديني لأي طائفة هو تعرض للعائلة اللبنانية، وقوتنا ستظل في وحدتنا الوطنية» وذلك بعد اشتباكات طائفية، بسبب التطاول على رموز دينية، فيما اعتبر الجيش اللبناني أن البلاد اجتازت الليلة قبل الماضية قطوعاً خطيراً كان يمكن أن يجرها لمنزلق خطير يطيح بالوحدة الوطنية، بعد اندلاع صدامات طائفية لأول مرة منذ انتهاء الحرب الأهلية.

وناشد عون إثر الاشتباكات التي اندلعت عصر السبت في أنحاء متفرقة من العاصمة بيروت«الحكماء الذين عايشوا أحداث 1975-1976 وأد الفتنة الناجمة عن المساس بمقدساتنا الدينية والروحية والمعنوية». وقال عون: «ما جرى ليل أمس الأول جرس إنذار، وليس بالشتائم والاعتداءات نحقق عيشاً كريماً إذ لا نصرة لأحد على الآخر بالقوة أو العنف معاً». وأضاف:«علينا أن نضع خلافاتنا السياسية جانباً ونسارع إلى العمل معاً من أجل استنهاض وطننا من عمق الأزمات المتتالية عليه». كما أشار إلى أنه «من حق شبابنا علينا أن نمنحهم حياة كريمة، لا أن ندفعهم إلى التقاتل وسفك الدماء وازدراء المقدسات».

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وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «هي الفتنة مجدداً تطل برأسها لاغتيال الوطن ووحدته الوطنية واستهداف سلمه الأهلي...هي أشد من القتل، ملعون من يوقظها، فحذار الوقوع في أتونها فهي لن تبقي ولن تذر ولن ينجو منها حتى مدبريها ومموليها». وأضاف: «بالمطلق واليقين إن التطاول أو الإساءة للمقدسات والرموز والحرمات الإسلامية والمسيحية مدان ومستنكر، فكيف إذا ما طالت زوجة نبي الرحمة ومتمم مكارم الأخلاق الرسول الأكرم محمد، السيدة عائشة. إن كل فعل من أي جهة أتى يستهدف وحدة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم وعيشهم الواحد هو فعل «إسرائيلي» وإن أي صوت يروج للفتنة بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الدين الواحد هو صوت عبري ولو نطق بلغة الضاد».

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أنه «بتاريخ أمس الأول، وأثناء قيام وحدات الجيش المنتشرة بتنفيذ مهامها في حفظ الأمن، وفتح الطرق التي قطعها محتجون، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، تعرض العناصر إلى عمليات رشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة ما أدى إلى إصابة 25 عنصراً بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين. كما أوقفت وحدات الجيش أربعة أشخاص (سورياً وفلسطينياً وسودانيين) لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات أمس الأول». وأضاف البيان: «إن قيادة الجيش ترى أن البلاد قد اجتازت قطوعاً كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير، إذ إن ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزق السلم الأهلي ويغذي الانقسام».

وكانت المصادمات جرت في مناطق في بيروت، انطلاقاً من بربور إلى المزرعة ووطى المصيطبة وطريق الجديدة مترافقة مع قطع طرقات في مناطق العاصمة والسعديات والناعمة على الطريق الجنوبي وذلك احتجاجاً على فيديو يظهر فيه أشخاص يشتمون السيدة عائشة، رضي الله عنها، وأطلقت النار بغزارة. ولم تهدأ الأمور إلا بعد تدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية وسقوط جريحين في منطقة الطريق الجديدة وبعد سلسلة بيانات استنكار من قبل مرجعيات دينية لما حصل ولما قد يؤدي إلى فتنة تطيح بالسلم الأهلي.