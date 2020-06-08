«إعلان القاهرة».. توافق دولــي لحـل الأزمـة في ليبيـا

توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية الداعمة لمبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار في ليبيا، وعودة أطراف النزاع إلى المسار السياسي، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، حرصه على استعادة أركان الدولة الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الميليشيات الإرهابية، عبر الحل السياسي، في حين تمسكت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالخيار العسكري، وشدد وزير داخليتها فتحي باشاغا على أن عملية «بركان الغضب مستمرة»، حتى استعادة سرت. وأضاف أن قاعدة الوطية والقرضابية والجفرة وسرت وكافة مدن الغرب والجنوب ستكون تحت مظلة حكومة الوفاق، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري، على الرغم من أن الجيش الليبي أعلن، أمس الأول السبت، موافقته على وقف النار بدءاً من اليوم الاثنين.

في المقابل، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، أمس الأحد، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية في البلاد.

مصر تجري اتصالات مكثفة مع عواصم عربية وأوروبية لتفعيل المبادرة

جاء ذلك، أثناء تباحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري مع بوجيا في اتصال هاتفي، حول آخر التطورات السياسية والملفات المشتركة، وأهمها أزمة الهجرة وعملية إيريني لمراقبة تهريب السلاح إلى ليبيا.

أساس جيد لحل الأزمة

من جهتها، أشادت وزارة الخارجية البريطانية بجهود مصر لحث القيادات في ليبيا على تأييد وقف إطلاق النار، مضيفة أن تلك المبادرة يجب أن تحظى بتأييد من الأمم المتحدة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في تغريدة على «تويتر» أمس، «يجب على الجيش الليبي وحكومة الوفاق الانخراط عاجلاً في محادثات 5+5 التي تعتبر السبيل للوصول لحل يشمل الجميع».

بدورها، اعتبرت روسيا «مبادرة القاهرة» أساساً جيداً للحل في ليبيا. وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: «نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساساً جيداً لإطلاق عملية سياسية جدية».

كما رحبت فرنسا بالمبادرة، وأعرب وزير الخارجية جان إيف لودريان عن ترحيبه بالنتائج التي توصل إليها المقترح المصري بشأن الملف الليبي.

وأعرب عن دعمه لاستئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.

وأضاف أن الأولوية يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس ، حرصه على استعادة أركان الدولة الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الميليشيات الإرهابية، عبر الحل السياسي.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على منح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي.

وأكد السيسي ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، لأنها تسبب تفاقم الوضع الحالي، وهو ما يشكل تهديداً لأمن واستقرار الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وتوافق الجانبان على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي، ولا سيما بدعم المساعي الأممية ذات الصلة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين.

وكانت الخارجية الإيطالية أعربت، أمس ، عن تأييدها لأي مبادرة من شأنها التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

التفاوض سريعاً

وحثت البعثة الأممية في ليبيا، أمس ، جميع الأطراف على الشروع سريعاً، وبصورة بناءة، في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد. وقالت البعثة، في بيان لها: إنه لكي تُستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح، معربة عن تقديرها للنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا.

أبو الغيط يثمن

إلى ذلك، ثمن أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية المبادرة.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة بأن أبوالغيط يرحب بكافة الجهود وبالذات العربية الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين، وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً إلى استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

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الجزائر تدعو إلى تنسيق الجهود

في الأثناء، جددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها، تأكيدها على تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام في ليبيا، وضمان وحدة وسلامة أراضيها.

ودعت «الفاعلين الإقليميين والدوليين»، إلى تنسيق جهودهم، لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا.

وأكدت تونس دعمها الثابت للشعب الليبي ومؤسسات دولته، كما حددتها قرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي، بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها.

في الأثناء، كشف مصدر دبلوماسي مصري عن اتصالات مكثفة تجريها القاهرة مع عواصم عربية وأوروبية لتفعيل المبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية، والضغط على الجانب التركي بهدف إلزام الأطراف كافة بتنفيذها، ابتداء من اليوم الاثنين.

وقال المصدر: «إن القاهرة طرحت المبادرة لتنفذ، وليس لتحفظ كوثيقة، ولذلك تضغط بقوة لدى جميع الأطراف الدولية والإقليمية».

وأكد رئيس البرلمان المصري،علي عبد العال،أمس، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التعديات التي تطال الأشقاء في ليبيا، مندداً بالتدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي وتهديد الأمن القومي العربي.

التعامل مع المبادرة بجدية

وأعلنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية دعمها للمبادرة ،ودعت الحركة، في بيان على لسان الناطق باسمها ناصر سعيد، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، الأطراف كافة إلى قبولها واستغلال هذه الفرصة، والتعامل معها بجدية.

المجلس العالمي للتسامح والسلام يشيد بمبادرة حل الأزمة