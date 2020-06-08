اعتقالات في القدس والضفة ونتنياهو يُقر بإعدام الشهيد الحلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» المداهمات والاقتحامات والاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين، في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وشنت فجر، أمس الأحد، حملة دهم وتفتيش تركزت في محافظتي بيت لحم والقدس، تخللتها اعتقال 6 شبان، فيما أطلق جنود الاحتلال النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خان يونس في قطاع غزة، في وقت أقرّ فيه رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، بإعدام الشرطة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق، من ذوي الإعاقة، قبل أسبوع، رمياً بالرصاص في القدس المحتلة، في حين أكدت مصادر «إسرائيلية» أن «نتنياهو لن ينفذ تعهده» بشأن ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت في الأول من يوليو/تموز المقبل، مشيرة إلى حراك أممي وأوروبي لتأجيل «الضم».

واعتقلت قوات الاحتلال، فتيين من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، كما اقتحمت قرية كيسان شرقي بيت لحم، وأوقفت العمل في حفريات لبناء مدرسة كيسان الأساسية. واستولت قوات الاحتلال على جرافة تعمل في الحفريات، وهددت المواطنين بالاعتقال إذا عادوا للعمل في المنطقة.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال خالد سخن، ومحمد عتيق، وحسن عتيق خلال وجودهم أمام باب العامود في القدس القديمة، كما اعتقلت الشاب محمود سعدي الرجبي على مدخل بلدة العيسوية.

Advertisements

وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال صباح أمس الأحد، استهداف المزارعين والمواطنين شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، عبر إطلاق النار صوبهم ومنعهم من دخول أراضيهم. وأطلقت قوات الاحتلال النار من موقع «كيسوفيم» العسكري تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة، ومنطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس.

من جهة أخرى، قال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته: «ما حدث لإياد الحلاق مأساة، هذا شخص ذو إعاقة، توحّد، كما نعلم تم الاشتباه فيه بطريق الخطأ على أنه إرهابي في مكان حساس للغاية». وادعى نتنياهو أن استشهاد الحلاق «لا يبرر الاعتداء» على عضو الكنيست السابق الإرهابي يهودا غليك، الذي توجّه لتقديم العزاء لأسرة الحلاق بالقدس، حيث تعرض للضرب.

في غضون ذلك، كتب المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أمس الأحد، أن الاعتقاد السائد في المؤسسة السياسية «الإسرائيلية»، هو أن تعهد نتنياهو، بتنفيذ مخطط ضم 30% من الضفة الغربية، حتى الأول من يوليو/تموز المقبل، لن يُنفذ، معتبراً أن «نتنياهو هو أبرز المؤجلين، وتأجيل تنفيذ وعوده هو جزء من سر نجاحه».

وذكرت صحيفة «هآرتس» اليوم، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء هنغاريا، تعارض مخطط الضم، ولفتت الصحيفة إلى أن جهات في المجتمع الدولي «تتبنى» الآن تكتيكاً جديداً للجم تنفيذ المخطط يقضي «بمحاولة إرجائه». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن توقيت تنفيذ الضم في الأول من يوليو، هو أسوأ توقيت، بسبب أزمة كورونا، إلى جانب أن الضم في هذا التوقيت من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل كبير. وبحسب الصحيفة، فإن الأمم المتحدة وألمانيا بالأساس، بدعم جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هنغاريا، تقودان الجهود الدبلوماسية من أجل تأجيل الضم.(وكالات)