شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يكرم عنصرين من الشرطة والدفاع المدني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح أمس الأحد في مكتبة بمبنى القيادة، بحضور العقيد سامي خميس النقبي، مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، المساعد محمد عبدالله المازم، من إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والمساعد خليفة علي محمد الهوتي من إدارة الدفاع المدني (نقطة وادي الحلو) تقديراً لجهودهما المخلصة وتفانيهما في أداء الواجب وتقديم يد العون والمساعدة لشخص تعرضت سيارته لعطل مفاجئ نتيجة عدم صلاحية أحد الإطارات أثناء سيرها على الطريق.
وأشاد اللواء الشامسي، بجهود المكرمين وتقديمهما المساعدة لأفراد الجمهور، داعياً كافة منتسبي شرطة الشارقة إلى أن يحذوا حذوهما، بالتدخل لمساعدة الآخرين في جميع الظروف والأحوال.
وقدم قائد عام شرطة الشارقة شهادتي شكر وتقدير، وهدية رمزية للمكرمين، مؤكداً أن شرطة الشارقة ترتقي دائماً بخدماتها نتيجة تميز كوادرها وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهما التوفيق والنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر الشامسي يكرم عنصرين من الشرطة والدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.