الشامسي يكرم عنصرين من الشرطة والدفاع المدني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح أمس الأحد في مكتبة بمبنى القيادة، بحضور العقيد سامي خميس النقبي، مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، المساعد محمد عبدالله المازم، من إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والمساعد خليفة علي محمد الهوتي من إدارة الدفاع المدني (نقطة وادي الحلو) تقديراً لجهودهما المخلصة وتفانيهما في أداء الواجب وتقديم يد العون والمساعدة لشخص تعرضت سيارته لعطل مفاجئ نتيجة عدم صلاحية أحد الإطارات أثناء سيرها على الطريق.

وأشاد اللواء الشامسي، بجهود المكرمين وتقديمهما المساعدة لأفراد الجمهور، داعياً كافة منتسبي شرطة الشارقة إلى أن يحذوا حذوهما، بالتدخل لمساعدة الآخرين في جميع الظروف والأحوال.

وقدم قائد عام شرطة الشارقة شهادتي شكر وتقدير، وهدية رمزية للمكرمين، مؤكداً أن شرطة الشارقة ترتقي دائماً بخدماتها نتيجة تميز كوادرها وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهما التوفيق والنجاح.