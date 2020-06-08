«كورونا» يفرض على المستهلكين عقلانية التسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: يمامة بدوان

فرضت الظروف الراهنة المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد، تغير الأنماط الاستهلاكية؛ حيث بات أغلب الأفراد أكثر حذراً لدى التسوق؛ بل أكثر حرصاً على تقنين أوقات الخروج؛ لشراء الاحتياجات المنزلية، مما أسهم في وجود عقلانية بالتسوق، والتركيز على شراء منتجات أكثر صحية، مثل الخضار والفواكه، مع تراجع في الإقبال على السلع الكمالية والرفاهية.

وتشكل الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المستهلكون في منافذ البيع والتعاونيات، مثل: التباعد الاجتماعي والتعقيم، احتياطات جديدة، جعلتهم يحرصون على تنفيذ التعليمات بحذافيرها؛ بل أصبحوا ينقلونها لأبنائهم في المنازل، من باب الحرص على الوعي الصحي لدى الجميع، كما أن منافذ البيع لم تتوان عن فرض إجراءات صارمة؛ من أجل حماية متسوقيها، والعاملين فيها.

”الخليج 365” وفي جولة ميدانية بأحد منافذ البيع، رصدت تغيراً في النمط الشرائي لدى أغلب المتسوقين، الذين أصبحوا أكثر حرصاً على تسوق منتجات صحية، مما يعكس الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، مع التزامهم بالتباعد الاجتماعي، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حيث قال محمود النجار، موظف في إحدى الدوائر الحكومية، إن شراء كل ما كانت تقع عليه عيناه في الفترة السابقة، يبين اللاوعي الذي اتصف به، كما يوضح أن السلع الكمالية ما كان أن يؤثر غيابها في حياة الفرد، خاصة في ظل تأكيدات التجار على وفرة المنتجات الأساسية بكميات تكفي لشهور، مما يبعث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع، ويجعل من عملية التسوق للضروريات واجباً وطنياً في الوقت الراهن.

وتابع: إن عملية الذهاب للتسوق وشراء المنتجات برفقة الأبناء، كانت أشبه بالنزهة، إلا أنه وفي ظل الإجراءات الجديدة بمنع دخول الأطفال لمنافذ البيع، أصبح التسوق مختصراً، مما يمكّن الفرد من شراء احتياجاته المهمة فقط، وهو أمر مفيد في ترشيد الاستهلاك والميزانية على حد سواء.



قدوة للأبناء



كذلك الحال بالنسبة لمانع النقبي، موظف في أحد القطاعات الحكومية، الذي وجد أن عدم شراء الكماليات بنفس الوتيرة مع فترة رمضان من العام الماضي، لا يقلل من شأن الفرد؛ بل يزيده حصانة أمام الفيروس، ويجعل منه قدوة لأبنائه، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، وتوجيهه نحو المنتجات الضرورية والصحية في آن واحد. وأضاف: إن استبدال أطقم المائدة كان بالسابق ضمن الطقوس الرمضانية لدى أغلب العائلات، إلا أنه أصبح من الرفاهية التفكير بشراء أطقم جديدة، وجائحة كورونا تستفحل بالعالم أجمع، وبالتالي أصبح تفكير الأفراد يدور حول الأمور المفيدة التي ستعود عليهم وعلى مجتمعهم في حالة ممارستها.



المواد الغذائية الصحية



رأت ريما هاني، ربة منزل، أن معدل الإنفاق في عائلتها لا يزال يحافظ على نفس المستوى، إلا أن 90% منه أصبح موجهاً للمواد الغذائية الصحية، عكس الفترة التي سبقت وباء كورونا، والتي كانت تخصص جزءاً من الميزانية لشراء أجهزة كهربائية صغيرة، أو أدوات تجميل وعطور، وبالتالي فإن توجيه قيمتها نحو سلع ذات أهمية، لم يشكل معضلة كبيرة؛ بل جعلها على يقين بأن الحياة تستمر طالما يمكن الاستغناء عن بعض السلع الكمالية، التي تعد رفاهية زائدة على الحد المطلوب.

وأوضحت: إن العقلانية في الشراء تحتاج إلى ربة منزل واعية بالمتطلبات الأساسية لكل عائلة، إضافة إلى إعداد مسبق لقائمة المشتريات؛ كي تتمكن من تسوق ما يلزم لمنزلها فقط، مع المحافظة على زمن محدد للتسوق، وتجنب الاختلاط الاجتماعي؛ حفاظاً على صحتها وصحة عائلتها.

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اختصار الوقت



وفي السياق ذاته، أوضح محمد يوسف الخاجة، مدير عام جمعية الإمارات التعاونية في دبي، أنه خلال فترة تقييد الحركة على مدار الساعة، كان خروج الأفراد للتسوق من المنافذ والتعاونيات يشكل متنفساً وحيداً لأغلب الأسر، ويعد من رفاهيات الحياة ولو بشكل مؤقت؛ إذ إن حصول الفرد على تصريح لتسوق احتياجات المنزل، كان يشكل بهجة عارمة، ومع ذلك لاحظنا اختصار زمن التسوق إلى النصف؛ بل إن أغلب الأفراد يتسوقون وفقاً لقائمة منتجات محددة مسبقاً، مما أسهم في تقليل المدة الزمنية المستغرقة بالعملية الشرائية، التي انصبت على ضروريات العائلة، خاصة الخضار والفواكه والعصائر الصحية التي تسهم في رفع مناعة الجسم.

وقال: إن نسبة الوعي المرتفعة لدى المستهلكين، والالتزام بتعليمات الجهات الحكومية المختصة، جعل التعامل معهم خلال التسوق أمراً يسيراً، خاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي أمام أجهزة «الكاشير»، واستخدامهم للقفازات والكمامات قبل الدخول للجمعية؛ بل إن بعضهم كان يصطحب معه عبوات المعقم الخاصة به؛ من أجل تعقيم عربات التسوق، على الرغم من توفيرنا لأجهزة التعقيم عند البوابات، مما يعني أن المستهلكين لديهم درجة عالية من الوعي والحرص في آن واحد.

ولفت إلى أن المستهلكين أصبحوا خلال هذه الأزمة على نوعين، الأول منهم يشعر بالخوف مما يدفعه للتسوق ل10 دقائق فقط، ثم يغادر الجمعية وفي جعبته متطلباته من دون الإخلال بالاحتياجات اللازمة، بينما النوع الثاني من كان يمضي وقتاً أطول، لشراء احتياجات تكفيه لأكثر من شهر، كي لا يعود للتسوق إلا بعد فترة زمنية أطول، مما يوضح أن النوعين يعملان بشكل صحيح، فحرص كل فئة على سلامتها؛ يؤكد مدى نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة.



ترتيب الأولويات



بدوره، قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد بدبي، إن الأنماط الاستهلاكية للأفراد في ظل الجائحة الحالية تغيرت بشكل ملحوظ؛ حيث أصبحت الكثير من الاحتياجات الأساسية قبل الجائحة تشكل رفاهية اليوم، ما يسلط الضوء على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات؛ للإسهام في استدامة المصادر والموارد والمحافظة على الموارد المادية لأفراد المجتمع. وأضاف: إنه في السابق كانت الأنماط الاستهلاكية الأفضل تتمثل في التسوق بشكل أسبوعي وضرورة عدم تخزين السلع، أما حالياً فإننا ننصح بالتسوق الشهري بدل الأسبوعي، خاصة لمنتجات غير قابلة للتلف وبصلاحية استهلاكية طويلة الأمد، لسلامة وصحة المستهلكين، وللمحافظة على التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن النمط الاستهلاكي يتغير وفقاً للمعطيات والظروف الجارية، وفي رمضان من كل عام ترتفع نسبة المبيعات، وتزامن ذلك مع تغير العادات الاستهلاكية، فأصبح التسوق الشهري هو الأفضل، حرصاً على الصحة العامة، وبالتالي زادت المبيعات وفقاً لتوقعاتنا ودراساتنا الميدانية؛ حيث إن التعاونية استعدت بشكل جيد لتوفير السلع والمنتجات خلال شهر رمضان، من خلال خطوات احترازية مسبقة، منها التعاقد مع عدد كبير من الموردين؛ لتوفير كميات تزيد على متطلبات أفراد المجتمع.



ترشيد السلوك بالاتجاه الصحي



أكد الدكتور محمد فراس النائب، عميد العلاقات العامة والإعلام في كلية المدينة الجامعية بعجمان، أن تداعيات فيروس كورونا أثر في ذهنية المجتمع في جميع حقول الحياة، ومن دون شك، قد أثرت في سلوكهم الاستهلاكي؛ حيث إن النزعة المستجدة الى ترشيد السلوك بالاتجاه الصحي والنافع والضروري والنظيف كانت على حساب الضار والكمالي والمشكوك بأمره في ميزان الصحة.

وقال: إن المستهلك بات أكثر إلماماً بالمعلومات العلمية المتأتية من الإعلام بشقيه التقليدي والإلكتروني، حول وسائل الوقاية والمحافظة على الصحة العامة والخاصة، الأمر الذي انعكس على سلوكه تارة على صعيد المال المخصص لعملية الشراء، والذي بات يستخدمه بشكل ترشيدي تجاه ما هو حاجة ضرورية؛ للمحافظة على الوضع الصحي المتوازن، الذي يشكل عاملاً حاسماً لرفع المناعة أمام الفيروس، وتارة أخرى على صعيد الوقت المخصص للتسوق، والذي أصبحت إضاعته تتناسب عكساً مع خطورة التعرض للعدوى بفعل الاختلاط.

وأوضح: إن العادات الغذائية والدوائية والشرائية بشكل عام أضحت أكثر عقلانية، في إطار صفعة اليقظة التي أطلقتها أزمة كورونا للإنسانية، وهذه العقلانية ولدتها شرارة الخطر والخوف والارتياب من مجهول العدوى، ولكن بالمقابل، لم تكن لتلك العادات الشرائية السلبية السابقة المستشرية والمتجذرة عميقاً لتتم إعادة النظر بها أو مراجعتها لولا القسرية وموجة الرهبة الشديدة لهذا الخطر البيولوجي العالمي، الأمر الذي ينذر بأن السلوك الشرائي قد يعود إلى سابق عهده حال انتهاء الخطر الحالي.