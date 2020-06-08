الجدة التسعينية شغوفة بالألعاب الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقوم اليابانية هاماكو موري (90 عاماً) يومياً بتمارين للمحافظة على رشاقة أصابعها، ليس لحياكة الصوف أو التطريز، بل لممارسة الألعاب الإلكترونية.

المتقاعدة الملقبة «الجدة اللاعبة» تمضي 3 ساعات أو أكثر يومياً في محاربة الوحوش وشنّ هجمات في عوالم افتراضية ضمن ألعابها الإلكترونية المفضلة وتملك أيضاً قناة خاصة عبر «يوتيوب» لمتابعيها.

وتقول صاحبة الشعر الأشيب خلال مقابلة مع «فرانس برس» عبر الانترنت: «أنا شغوفة بممارسة الألعاب الإلكترونية كل يوم».

وتضيف «أتمتع بكل يوم» مشددة على أن الفوز على أحد أعدائها على الشاشة يساعدها في التخلص من الضغط النفسي والتوتر.

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وتبدأ المقاطع المصورة التي تبثها عبر قناتها على «يوتيوب» بتحية ودية وانحناءة.

إلا أن تصرفاتها المتزنة هذه تختفي ما إن تبدأ اللعب فتتحول إلى مطلقة نار شرسة في لعبة «كال أوف ديوتي» أو مستخدمة متمرسة للسيف «في نير: اوتماتا».

تقيم موري في شيبا في جنوب شرق اليابان مع عائلتها وهي صاحبة رقم قياسي مدرج في موسوعة «جينيس» كعميدة سن اللاعبين عبر «يوتيوب». وموري ليست جديدة على عالم الألعاب. فقد مارست أكثر من 200 لعبة منذ بدأت هذه الهواية قبل 40 عاماً، فكانت أول منصة ألعاب اقتنتها من نوع «كاسيت فيجن» في العام 1981.

وتقول «اكتشفت أن ثمة أمراً مثيراً جداً في العالم». ومارست غالبية الألعاب الشهيرة في العالم ومنها «سوبر ماريو بروذرز» و«دراجن كويست» و«فاينل فنتاسي» و«كال اوف ديوتي» وتقر أحياناً بأنها تبقى حتى الساعة الثانية صباحاً أمام الشاشة.