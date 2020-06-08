دبي تحتضن أول عرض لسينما السيارات صديق للبيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ماجد الفطيم»، أن جميع تجارب سينما السيارات في «فوكس سينما»، ستكون خالية من الانبعاثات الكربونية. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع إحياء فعاليات «اليوم العالمي للبيئة 2020»، والذي احتفت به الشركة بتنظيم أول عرض لسينما السيارات خالٍ من الانبعاثات الكربونية في «فوكس سينما» بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في. وأقيم هذا العرض الأول من نوعه على سطح مول الإمارات، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، و100 من عشاق السينما الذين حضروا العرض بسيارات تيسلا الخاصة بهم.

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وفي سياق متصل، أبرمت «ماجد الفطيم»، شراكة مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون «كربون دبي» لضمان أن جميع تجارب سينما السيارات في «فوكس سينما» خالية من الانبعاثات الكربونية. وسيتم ذلك عن طريق تقييم وخفض الأثر البيئي من خلال قياس وتقليل الانبعاثات الكربونية التي يمكن تجنبها وتعويض ما تبقى منها من خلال وحدة (تخفيض الانبعاثات المعتمدة) عبر مصادر الطاقة المتجددة. وإضافة إلى ذلك، طبقت «ماجد الفطيم»، آلية لجمع النفايات لضمان إعادة تدويرها بنسبة 100%.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم سينما: لقد حققت سينما السيارات، نجاحاً باهراً واستمر النجاح والطلب المتزايد حتى بعد الإعلان عن افتتاح دور عرض السينما في دبي، فزوارنا متشوقون لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة. نفتخر بالتعاون مع كربون دبي لضمان تطبيق أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة لتصبح تجربة سينما السيارات خالية من الانبعاثات الكربونية. خطوة أخرى تؤكد أن الاستدامة جزء أساسي من استراتيجية ماجد الفطيم وفوكس سينما؛ حيث نلتزم بتطبيق كافة المعايير للحافظ على البيئة للأجيال القادمة.

ومن جانبه، قال إبراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة لدى ماجد الفطيم القابضة: نسعى إلى توجيه المزيد من الجهود نحو الارتقاء بممارساتنا المجتمعية والبيئية. ويعد اليوم العالمي للبيئة، فرصة ثمينة للتوعية بالتبعات المناخية والبيئية التي تؤثر في حياتنا ومجتمعاتنا وكوكبنا. وبالنسبة لنا في «ماجد الفطيم» فإننا ومن خلال هذه التجربة المبتكرة نواصل جهودنا المستمرة في مجال الاستدامة التي تشمل كل مجتمعاتنا، ونوجه دعوتنا لجميع شركائنا والمستأجرين لدينا والموردين الذين نتعامل معهم إلى الانضمام لنا في جهودنا لمكافحة التغير المناخي. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «تيسلا»، لاستضافة أول تجربة لسينما السيارات خالية من الانبعاثات الكربونية، وهذا دليل على إيماننا بأهمية تضافر الجهود والتعاون لمعالجة هذا النوع من المشكلات، وريادة الممارسات الرامية إلى إحداث آثار بيئية ومجتمعية إيجابية.