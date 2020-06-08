7625 حـافلة مـدرسية فـي أبوظـبي جاهـزة لاسـتقبال الطــلاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

أكد عتيق محمد المزروعي، مدير إدارة العمليات، في قطاع النقل العام بمركز النقل المتكامل في أبوظبي، أن جميع حافلات النقل المدرسي في الإمارة وعددها 7625، عقّمت بالكامل، وجاهزة، في حال عودة الطلاب إلى المدارس.

قال: إنه منذ تفشي وانتشار فيروس «كورونا»، وضع المركز إجراءات احترازية طبّقت على أعلى المستويات، حيث عقم 632 حافلة، ووضع 20 ألف ملصق توعوي على الكراسي في الحافلات العامة، لحثّ الجمهور على التباعد الجسدي، عند استخدامها.

وأضاف أنه قلّص عدد الركاب في الحافلات إلى 15 راكباً، بعد أن كانت تستوعب 47، أي بنسبة 65%، ووجه السائقين بتعقيم الحافلات بعد كل رحلة، والاهتمام بجميع المناطق التي يمكن أن يلمسها الراكب، وتوفير معقم اليدين في جميع الحافلات. لافتاً إلى أنه عند بدء برنامج التعقيم الوطني، تتوقف جميع الحافلات، وتعقّم خلال الفترة المسائية للعودة إلى العمل في الصباح.

وفيما يخص الإجراءات المتبعة بمركبات الأجرة، أوضح المزروعي أن عددها 6390، وتم وضع عازل بين الراكب والسائق، وقلّص عدد الركاب فيها بحد أقصى إلى راكبين. لافتاً إلى أنها لا تعمل في أوقات التعقيم الذي يبدأ من 10 مساء وحتى 6 صباحاً، وأن السيارات التي تعمل في أثناء التعقيم هي مخصصة تتوفر للكوادر الطبية ضمن «مشروع حافلة عند الطلب».

ودعا المركز إلى الالتزام بالوقوف النظامي في المواقف، تجنباً للمخالفات. مشيراً إلى أن المواقف لا تزال مجانية.