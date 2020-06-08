شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في مدن أوروبية وآسيوية ضد العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين أمس الأحد إلى الشوارع في روما وبرشلونة، تضامناً مع الحركة الاحتجاجية الأمريكية ضد عنف الشرطة والعنصرية،كما شهدت مدن أوروبية وآسيوية أخرى مسيرات مماثلة.

واحتشد آلاف الإيطاليين للمرة الأولى أمس الأحد في ميدان الشعب وسط العاصمة روما،في تظاهرة صاخبة لكنها سلمية.ووضع المتظاهرون أقنعة الوجه التزاماً بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.ورفع المتظاهرون شعارات«حياة السود مهمة» و«إنها مشكلة البيض» في إشارة إلى العنصرية.

ونظمت تظاهرة روما جمعيات مثل «الرومان»(الغجر) و«الإيطاليون السود» وهي مجموعة نسائية،والجماعة البيئية«الجمعة للمستقبل»و«الساردينيون» وهي جماعة من الشعوب الأصيلة في إيطاليا.

كما ندد آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في شوارع برشلونة الأسبانية بالأساليب البوليسية والقمعية والعنصرية في أمريكا وأوروبا والعالم.

وكان آلاف البريطانيين خرجوا إلى الشوارع مساء أول أمس السبت في تظاهرات كبيرة تضامناً مع التظاهرات الجارية في الولايات المتحدة.

وشهدت العاصمة لندن وتحديداً امام (مربع البرلمان) احتشاد آلاف من المتظاهرين على الرغم من تحذير وزارة الداخلية من خطر انتقال فيروس (كورونا) فيما وصفت شرطة لندن المسيرة بأنها «غير قانونية».

وحمل متظاهرون أمام السفارة الأمريكية على ضفاف نهر التيمس في لندن لافتات منددة بالعنصرية وبعنف قوات الشرطة مرددين هتافات باسم جورج فلويد .

وقالت كريسيدا ديك قائدة شرطة العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد إن 14 من أفراد الشرطة أصيبوا في اعتداءات «صادمة وغير مقبولة بالمرة» خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وسط لندن.

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وجرت تظاهرات اخرى في مانشستر و جلاسكو (إسكتلندا)و كارديف (ويلز) وبلفاست (أيرلندا الشمالية) إضافة إلى ليستر و ميلتون كينز وغيرها.

وشهدت مدينة بريستول البريطانية تظاهرة حاشدة، حيث حطم آلاف المحتجين، تمثال عمره أكثر من 120 عاماً، لتاجر العبيد وعضو مجلس العموم البريطاني، إدوارد كولستون الذي جلب عشرات الآلاف من الأفارقة كعبيد في بريطانيا وأمريكا، وقذفوا به في النهر.وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الأحد إن مشاركة آلاف الأشخاص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمثل مجازفة «بلا شك» بزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.وأضاف:«أدعم بكل قوة ما ينادي به المحتجون... لكن الفيروس في حد ذاته لا يميز والتجمع بأعداد كبيرة يخالف اللوائح تماماً، لأنه يزيد من خطر تفشي هذا الفيروس».

وفي برلين، اكتظت ساحة الكسندر في وسط العاصمة الألمانية بالمتظاهرين، وأقيمت تظاهرات احتجاجية أخرى في هامبورج.وأعلنت الشرطة اعتقال 93 متظاهراً.

وحظرت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس التظاهرات التي كانت مزمعة خارج مبنى السفارة الأمريكية وفي البقع الخضراء القريبة من برج إيفل. إلا أن مئات من المتظاهرين، كان بعضهم يحمل لافتات عليها عبارة «حياة السود مهمة»، تجمعوا في ساحة الكونكورد القريبة من مبنى السفارة.

وفي طوكيو، احتج متظاهرون ضد ما قالوا إنها معاملة سيئة من قبل الشرطة لرجل كردي زعم أن رجال أمن أنزلوه من سيارته وطرحوه أرضاً. وقال منظمو الاحتجاج إنهم كانوا يسيرون أيضاً لدعم حركة بلاك لايفز ماتر.

وفي سيؤول، تجمع عشرات من النشطاء الكوريين الجنوبيين والمقيمين الأجانب، بعضهم يضع كمامات سوداء تحمل عبارة «لا أستطيع التنفس» باللغة الكورية، مرددين كلمات جورج فلويد الأخيرة وهو يرقد على الأرض.

وفي بانكوك، تجنب نشطاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بالدخول على الإنترنت ومطالبة الناس بالظهور في صور ومقاطع مصورة تأييدا لحركة بلاك لايفز ماتر.

وفي هونج كونج،تجمع العشرات أمام قنصلية الولايات المتحدة في المدينة أمس الأحد للاحتجاج على وفاة فلويد.ورغم هطول الأمطار، تدفق المتظاهرون، الذين كان معظمهم طلبة أجانب وأعضاء في رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين السياسية المناصرة لحقوق الإنسان في هونج كونج، رافعين صورا لفلويد ولافتات كتبوا عليها (بلاك لايفز ماتر) «حياة السود مهمة»، في إشارة إلى اسم حركة مناهضة للعنصرية انتشرت حول العالم منذ وفاة فلويد في 25 مايو الماضي.

وقال البريطاني كوينلاند آندرسون،«من المهم إيصال رسالتنا للآخرين في جميع أنحاء العالم لتذكيرهم بأنه على الرغم من أننا بعيدون، فإننا معهم بأرواحنا تماماً - حياة السود مهمة». (وكالات)