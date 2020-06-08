«لا تشلون هم» عـلى ارتفـاع 1200 مـتر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف



على ارتفاع أكثر من 1200 متر عن سطح الأرض في جبل شحة برأس الخيمة، ثبت المواطن عبدالله علي سالم جمعة الشحي (57 عاماً) لافتة حملت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع عبارة «لا تشلون هم»، تقديراً وامتناناً لجهوده المحلية والعالمية في أزمة انتشار فيروس «كورونا».

وقال عبدالله الشحي: ستظل الإجراءات الوقائية والعلاجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في أزمة «كورونا»، وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعته الدقيقة لأحوالنا، والعبارات التي تحمل طمأنة للشعب بشكل متواصل، محفورة في وجداننا ونفخر بها كشعب لديه قيادة تسهر على راحته وأمنه وسعادته. وأكد أن تثبيت لوحة لصورة سموه مع عبارته «لا تشلون هم» في أعلى قمة على جبل منطقة شحة، تعبير عن الامتنان والشكر والعرفان.