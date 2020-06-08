صالح والكاظمي يبحثان العلاقات والمستجدات الأمنية والاقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، آخر المستجدات الاقتصادية والأمنية، فيما تسلم الكاظمي رسالة خطية من نظيره البريطاني بوريس جونسون، نقلها السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، في وقت أكد فيه ائتلاف «النصر» تأييده لحكومة الكاظمي وطالبها بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة جاءت بديلاً لأخطاء وخطايا الحكومة السابقة، فيما أكد النائب عن تحالف «سائرون» رامي السكيني، أن حكومة الكاظمي بعد اكتمالها ستواجه تحديات صعبة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن «صالح قام بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقره وهنأه بمناسبة استكمال التشكيلة الوزارية، لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان، وبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين».

وبحث الرئيسان صالح والكاظمي «آخر مستجدات الأحداث على الصعيد الداخلي، والأوضاع الاقتصادية والأمنية، والخطوات الواجب اتخاذها في ظل التحديات التي تواجه البلاد بسبب جائحة كورونا، وتدهور أسعار النفط العالمية». ولفت البيان إلى أنه «تم تأكيد أن الحكومة ستوظف كل إمكاناتها من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين، ومواجهة الفساد والكشف عن مكامنه، بما يحقق تطلعات المواطنين في تحقيق الإصلاح المنشود في كل مفاصل الدولة». كما بحث الرئيس العراقي مع سفيري الاتحاد الأوروبي مارتن هوث، وكندا أولريك شانون لدى العراق، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في كافة المجالات، وأهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره. وأكد صالح بحسب بيان للرئاسة العراقية «ضرورة الابتعاد عن سياسة المحاور والصراعات، واعتماد الحوار البناء في معالجة الأزمات، بما يعزز فرص السلام في المنطقة».

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وأشار إلى أن «مواجهة جائحة كورونا تتطلب مزيداً من التكاتف والتآزر بين الدول للحد من انتشارها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية على كافة شعوب العالم». ولفت البيان إلى أنه «جرى استعراض آخر المستجدات السياسية، ودور العراق المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم».

من جهة أخرى، ذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي، أن «هيكي نقل تحيات رئيس وزراء بريطانيا واستعداد بريطانيا لدعم الحكومة العراقية، وهي تتصدى لتحديات عديدة في مقدمتها مواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضعين الاقتصادي والمالي». ولفت البيان إلى أن «الكاظمي أثنى على دعم بريطانيا للعراق، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما».

وأشار البيان إلى أنه «جرى خلال اللقاء أيضاً، بحث تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد».

في غضون ذلك، أعلن ائتلاف «النصر» في بيان «تأييده لحكومة الكاظمي على الرغم من التحفظ الشديد على المحاصصة والمصالح والترضيات التي فرضتها بعض القوى»، مبيناً أن «تأييد النصر ينبع من تشخيصه لخطورة وضع الدولة وأزماتها الراهنة، مما يحتم التضامن لتجاوزها»، بينما اعتبر النائب عن «تحالف سائرون» رامي السكيني أن «الكاظمي سيواجه تحديات جديدة وصعبة في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الإقليمي والدولي في المنطقة».