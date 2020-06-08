بريطانيا تتأهب لإعادة فتح دور العبادة.. ولا إصابات في الفاتيكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقترب الحصيلة العالمية لوفيات فيروس كورونا المستجد من 400 ألف، مع تسارع انتشار العدوى في أمريكا اللاتينية بينما تشهد دول أوروبا الغربية موجة تعافٍ متنامية، وتتأهب لتخفيف مزيد من إجراءات الإغلاق.

وأعلنت السلطات الصحية أن أسكتلندا لم تسجل أي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بين المرضى الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس. كما سجلت السلطات الصحية في إيرلندا الشمالية نتيجة مماثلة، في حين أعلنت بريطانيا تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 23 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 77 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يمثل انخفاضاً غير مسبوق مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (204 وفيات).

وذكرت السلطات البريطانية أنها ستعيد فتح دور العبادة في 15 يونيو الجاري، لإقامة «الصلوات الفردية»، في مرحلة جديدة من عملية تخفيف الإغلاق العام التدريجية. ومن المقرر إعادة فتح المتاجر «غير الأساسية»، لا سيما تلك المخصصة لبيع الكتب والملابس والألعاب، في هذا التاريخ إذا بقي فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة، فيما تُحظر إقامة القداس في الوقت الحالي.

وفي روما، أعلن مسؤولون أنه لم تعد ثمة أي إصابة جديدة في الفاتيكان، بينما اعتبر البابا أنه «تم التغلب» على الوباء في إيطاليا.

وذكر مدير دار الصحافة في الفاتيكان ماتيو بروني في بيان: «ظهرت نتيجة فحص آخر شخص أعلن أنه مريض ب«كوفيد 19» في الأسابيع الأخيرة، سلبية».

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وأضاف البيان: «حتى اليوم، لا توجد أي إصابة جديدة بالفيروس بين موظفي الكرسي الرسولي» أو داخل الفاتيكان. ودعا البابا فرنسيس إلى توخي الحذر في مواجهة الفيروس، أثناء قداس الأحد التقليدي الذي أقامه من مقر إقامته المطلة على ساحة القديس بطرس، حيث تجمع مئات المصلين.

وشهدت بلجيكا أيضاً تراجعاً في حصيلة الضحايا، على الرغم من إعلان خلية إدارة الأزمة التابعة للصحة البلجيكية تسجيل 15 وفاة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من جانبها، مددت اليونان لأسبوعين إضافيين، تدابير العزل في مخيمات المهاجرين المكتظة. وبقي الوضع في اليونان من حيث تفشي الوباء، أفضل من جيرانها الأوروبيين، فقد سجلت 180 وفاة من أصل 2980 إصابة.

وفيما لم تسجل أي وفاة ب«كوفيد-19» في المخيمات بين عشرات الإصابات فقط، مددت تدابير العزل أكثر من مرة منذ فرضها.

وفي سياق متصل، استبعد وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبر حدوث موجة ثانية من الوباء في بلاده. وقال في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي: «رد النمسا على جائحة كورونا كان سريعاً، وتمكنت من تضييق بؤر الوباء بفضل الفحوص المستمرة». وأشار إلى أن الحكومة قررت توسيع الفحوص والاختبارات المكثفة للكشف عن الفيروس على أوسع نطاق.

(وكالات)