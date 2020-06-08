دردشة في محاكمة التفكك

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من المتهم في قضيّة التفكك العربي؟ لا يوجد في العالم العربي سؤال أهمّ من هذا. ما هذه النخب التي لا يحرّكها على مرّ العقود، هوان الهوية والسيادة وتردي التنمية واستفحال الأميّة، وفي نهاية المطاف استعطاف المحتل حتى يرضى بالمزيد من السلب والنهب والقتل والتدمير؟

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أليس التفكك نتيجة ثقافة سائدة؟ كيف يكون «المثقفون» مثقفين إذاً، وهم على مدى عشرات السنين لا أثر لهم في تقدم بلدانهم؟ ننقل السؤال إلى منطقة أخرى، لإجراء فحص شامل للثقافة في بلاد العرب؟ نجد أن ما يسمى الثقافة العربية، يقوم على أساسين متداخلين، روافد عربية ومنابع إسلامية. في كلا المجالين محيّرات. الروافد من التراث نرى انعكاساتها مفعمة بالمفارقات، لأن الجذور ترينا أرخبيل جزر متنافرة، والواقع المعاصر صورة طبق الأصل، فالتضاد على الخريطة العربية واضح، بل إن العمل العربي المشترك هو الذي كان استثناء محدوداً. في الوقت نفسه نرى أنماطاً شتى لتضخّم الأنا، أنا أوّلاً، جنون العظمة، مع التغني بالعروبة والعرب في التوصيات والقرارات، ما لا يختلف في شيء عن ذرّ الرماد في عيون العرب. السؤال البديهي: أفكل هذا التنافر والتفرّق ورفض الاجتماع على كلمة سواء في سبيل التركيز على ما في الآخر من إيجابيات لتحقيق العمل المشترك، هو خلاصة الميراث الثقافي العربي؟

الوجه الآخر للثقافة السائدة، هو الثقافة الإسلامية. المنطلق اليسير هو السؤال: ما هذا العجب العجاب؟ فبعد إخفاق أربعة عشر قرناً في تأسيس الدولة التي يمكن أن تكون عادلة، تحترم العقل وحريات الفكر والرأي والتعبير، استطاعت المخططات أن تشوه صورة المسلمين بحركات التطرف والعنف والتكفير، عبر تشويه صورة الإسلام من خلال التلاعب بالتأويلات المغرضة. أين العالم العربي في مواجهة الفخ «الإسلامي» الذي نصبوه للعراق وسوريا؟ دعنا من هذه القضايا السياسية. أين محو الأمّية من «اقرأ»؟ أين إهمال البحث العلمي من «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق»؟ أين «رحماء بينهم»؟ أين «لست عليهم بمسيطر»؟ أين «وأعدّوا لهم ما استطعتم»؟ أين هي تجليّات القيم الإسلامية في الثقافة السائدة؟ أين القدرات التنافسية العصرية الحضارية؟ كيف لا تكون هي الحياة الديمقراطية والفكرية والتنموية الشاملة؟

لزوم ما يلزم: النتيجة التصحيحية: التفكك ليس نظاماً سياسياً ليحاسبه الناس ويحاكموه، بل هو ثقافة مفتراة على الثقافة.

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