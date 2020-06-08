شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تختبر علاجاً ضد «كورونا».. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة صينية، إنها بدأت، أمس الأحد، الاختبارات على علاج محتمل للأجسام المضادة، فيما أعلنت الصين أنها ستجعل أي مصل لفيروس كورونا المستجد، «منفعة عامة عالمية»، بينما كرر سيناتور أمريكي، أمس الأحد، اتهامات للصين بدعم قراصنة يحاولون سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لفيروس كورونا ولقاحات له.

ونقلت صحيفة «ليبريشن ديلي» الرسمية على الإنترنت، أن شركة شنغهاي جونشي للعلوم البيولوجية، بدأت دراسة في مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في أشخاص أصحاء.

ومن المتوقع أن يبدأ العقار التجريبي، الدراسة على البشر في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام من خلال التعاون مع شركة إيلي ليلي التي أعلنت شركة جونشي شراكة معها الشهر الماضي.

إلى ذلك، كرر سيناتور أمريكي، أمس ، اتهامات للصين بدعم قراصنة يحاولون سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لفيروس كورونا ولقاحات له.

وقال ريك سكوت، العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس: إن الولايات المتحدة لديها ما يدل على أن الصين تحاول إبطاء محاولات دول غربية تطوير لقاح للوقاية من مرض «كوفيد- 19» أو إفشالها بالكامل.

كما أضاف خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «يتعين علينا أن ننجز تطوير هذا اللقاح. للأسف لدينا دليل على أن الصين الشيوعية تحاول إفشالنا أو إبطاء العملية».

وتابع قائلاً: «الصين لا تريدنا أن نفعلها أولاً.. لقد قرروا أن يكونوا خصماً للأمريكيين وأعتقد للديمقراطية حول العالم».

ولدى سؤاله عن الدليل الذي لدى الولايات المتحدة عن ذلك، أحجم سكوت عن تقديم تفاصيل، لكنه قال إنه جاء من أجهزة مخابرات.

وأضاف: «هذا اللقاح مهم حقاً لنا جميعاً كي تبدأ عجلة اقتصادنا في الدوران مجدداً. ما أعتقده حقاً هو أنه سواء طورته إنجلترا أولاً أو نحن أولاً فسنتشارك فيه. الصين لن تتشارك فيه معنا».

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زيادة التعاون الدولي

أتى ذلك، بعد ساعات على إعلان وانغ زيجانغ، وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، أن بلاده ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل «منفعة عامة عالمية» عندما يكون جاهزاً.

انتكاسة يابانية لإنتاج «أفيجان»

من جهة أخرى، قالت شركة فوجي فيلم هولدنغز اليابانية، أمس، إن أبحاثها على عقار أفيجان كعلاج محتمل لمرض «كوفيد- 19» ربما تمتد حتى يوليو، وذلك في انتكاسة أخرى لمساعي الشركة لإنتاج لقاح.

وقال متحدث باسم الشركة: «هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو»، وذلك رداً على تقرير لصحيفة نيكي الاقتصادية، أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده بسبب نقص المرضى الذين يتعين إجراء تجارب عليهم.

«نقص المرضى» اللازمين للتجارب

لكن الباحثين لم يتمكنوا سوى من الحصول على 70 في المئة من المرضى اللازمين للتجارب، ولأن الحصول على النتائج يستغرق 28 يوماً، فستستمر العملية حتى يوليو .

وقال المتحدث إن فوجي فيلم، لا تعلن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية، لكنها زادت عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب. وأضاف: «نأمل أن ننتهي من التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن». (وكالات)