اليمن.. القوات المشتركة: قتلى وجرحى بإخماد مصادر نيران للحوثيين جنوب الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقع مركزها الإعلامي، أن "الحوثيين استهدفوا بصواريخ (لو) وأسلحة رشاشة متوسطة، قرى ومزارع في بلدة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضافت أن "القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران الحوثيين، بضربات مركزة حققت إصابات مباشرة، وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأشارت إلى "إلحاق خسائر فادحة في الأرواح بالحوثيين وتدمير أسلحة وعتاد لهم، إثر استهداف مواقع استخدمتها الجماعة في شن قصف بقذائف الهاون وسلاح م.ط عيار 23 مم على مناطق شرق الدريهمي (جنوب الحديدة)".

من جهة أخرى، اتهمت جماعة الحوثيين عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، التحالف العربي والقوات المشتركة بـ"تنفيذ 82 خرقا للهدنة الأممية في الحديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، بينها تحليق 4 طائرات تجسس و28 خرقا بقصف مدفعي".