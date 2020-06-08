شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبدأ مفاوضاته مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على دعم مالى دولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السودانى إبراهيم البدوى، إن السودان بدأ مفاوضات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالى دولى .
وتحتاج الخرطوم بشدة الحصول على دعم مالى لإعادة تنظيم اقتصادها، وتمثل المحادثات تحسنا فى علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
وقال البدوى على تويتر " بدأنا هذا الأسبوع مفاوضات مع صندوق النقد الدولى تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولى فى القطاعات الإنتاجية للبلاد، ولا سيما لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص العمل للشباب"، وقال مسؤولون سودانيون فى الآونة الأخيرة إنهم يتوقعون استبعاد السودان من قائمة الإرهاب قريبا.
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