شكرا لقرائتكم خبر عن استمع لهذا ولن تُضّيع الصلاة بعد اليوم.. مقطع مؤثر للشيخ خالد المصلح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، إن الإنسان إذا تأمل كثرة الخير الحاصل له بالمجيء إلى المسجد والصلاة فيه والرجوع أدرك بذلك عظيم فضل هذه العبادة الجليلة التي رتب الله أجراً في التهيؤ لها بالوضوء، وأجرا في المشي إليها، وأجرا في انتظارها، وأجراً في فعلها، وأجراً في المكث بعد فعلها.

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وأضاف الشيخ المصلح، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أن الله رتب أجراً للعبد رفعاً للدرجات وحطاً للخطايا في رجوعه إلى منزله أو المكان الذي جاء منه.

وختم الشيخ خالد المصلح بقوله “ومن شهد هذه الفضائل كلها علم عظيم قدر الصلاة، ونشطت نفسه إلى المحافظة عليها وإتقانها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل”.