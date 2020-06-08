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شرطة القصيم تعثر على مواطن يعاني اعتلالات نفسية في منطقة نائية

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً، صباح اليوم الأحد، عن تغيب شخص يعاني من اعتلالات نفسية، مواطن – في العقد الثالث من العمر.

وأسفرت إجراءات البحث والتقصي- بفضل من الله، عن رصد تواجده في منطقة نائية، وعند مباشرة رجال الأمن في التعامل معه حاول الهرب بالتهجم عليهم بالحجارة، ما اقتضى التعامل معه بما ينسجم وحالته الصحية للسيطرة عليه دون أن يلحق أذى بنفسه.

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