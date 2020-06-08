شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد عزل 31 حالة اشتباه إصابة بكورونا بين موظفيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية إغلاق مستشفى خاص يتسع لـ100 مريض، أغلبهم من المصابين بأمراض مزمنة، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد المتحدث باسم “صحة الشرقية” أسعد سعود، ثبوت حالات إيجابية في المستشفى، الذي تم إغلاقه بالكامل مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية كالحالات المنومة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ.

وأوضح “سعود” أن هناك تقريرا لمكافحة العدوى يرفع بشكل يومي للجهة المختصة بالوزارة، كما تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قبل صحة الشرقية يباشر عمله حاليا، بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.

وكشفت مصادر أن عددا من منسوبي المستشفى أصيبوا بالفيروس،من خلال الاختلاط بالمراجعين وداخل المساكن الخاصة بالموظفين، وعلى الفور تدخل مركز القيادة والتحكم في المنطقة الشرقية بالتنسيق مع مركز القيادة بوزارة الصحة لاتخاذ قرار الإغلاق المؤقت احترازيا للسيطرة على التفشي وتعديل الوضع، علما بأنه تم عزل 31 حالة اشتباه بـ«كورونا» بين موظفيه، وفقاً لـ«عكاظ».