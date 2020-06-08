شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط شخص خالف منع التجول ونشر صور رجال الأمن للتباهي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية بمدينة الرياض من القبض على أحد الأشخاص بعد ظهوره بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التوصل الاجتماعي، أثناء كسر منع التجول وتصوير رجال الأمن خلال أداء عملهم ونشرها للتباهي بذلك. Advertisements وباشرت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم.

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