شكرا لقرائتكم خبر عن جراحتان نادرتان تنقذان طفلين من العمى بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق طبي متخصص من إجراء جراحتين ناجحتين لإنقاذ طفلين “خديجين” من خطر فقدان البصر مدى الحياة،بمجمع الملك فيصل بالطائف.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أنه تم اكتشاف نشوء الأوعية الدموية بين الجزءين المتروي وغير المتروي في شبكية العين من خلال الفحص داخل الحضانات، في خلل نادر بين الأطفال الخدج.

وأشار إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً،بمجمع الملك فيصل بالطائف، سارع باستكمال الفحوصات وإجراء عمليتين جراحيتين استغرقتا ساعة ونصف الساعة، وتكللتا بالنجاح.

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وذكر “الربيعي” أنه مع نشوء غشاء ليفي تكون العيون معرضة لنزيف داخل الجسم الزجاجي قد يؤدي إلى الانفصال الشبكي وينتهي بانفصال شبه كامل وفقدان الرؤية في حال عدم الخضوع للعلاج والعملية الجراحية، وفقاً لـ«عكاظ».