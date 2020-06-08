كورونا.. وفاة باليمن و8 إصابات في فلسطين

اليمن، القدس/الخليج 365

أعلن اليمن، مساء الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا، فيما سجلت فلسطين 8 إصابات بالفيروس، وفق بيانات رسمية.



وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا باليمن، تسجيل وفاة، وحالتي إصابة بكورونا.



وأوضحت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 484، بينها 112 وفاة، و23 حالة تعاف.



ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن الإحصاءات الحقيقية للضحايا.



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وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 8 إصابات بالفيروس، في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينها 3 أطفال.



ويبلغ عدد الإصابات المسجلة لدى الوزارة 472، إضافة إلى 179 إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك.



كما تعافى 558 مصابا، بينهم 155 في القدس، فيما استقرت الوفيات عند 5.



وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و63 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 404 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و450 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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