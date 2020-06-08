عشرات الطلاب يؤدون الامتحانات في "تل أبيض" السورية

شانلي أورفة/ رؤوف مالطاش/ الخليج 365

خضع عشرات الطلاب في الصف التاسع للامتحان في مدينة تل أبيض السورية المحررة من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام".

وقالت ولاية شانلي أورفة التركية، في بيان الأحد، إن مديرية التربية في تل أبيض أجرت امتحانا لطلاب الصف التاسع بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أن الامتحان جرى تحت إشراف مديرية التربية في شانلي أورفة، بمشاركة 244 طالبا من أصل 263 لديهم قيود.

وقامت السلطات في المدارس المخصصة للامتحان بعمليات تعقيم وتنظيف في إطار التدابير الرامية لمكافحة فيروس كورونا.

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وأشرفت مديرية النفوس في تل أبيض على إعداد بطاقات هوية جديدة للطلاب والمدرسين بهدف ضمان إجراء الامتحان بسلاسة.

كما شهدت المدينة تدابير أمنية مشددة لحماية الطلاب المشاركين في الامتحان، وضمان سلامتهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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