السراج يبحث سير العمليات بسرت مع رئيس غرفة العمليات الميدانية

طرابلس/ الخليج 365

بحث القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، مساء الأحد، سير العمليات العسكرية في سرت مع رئيس غرفة العمليات الميدانية العقيد إبراهيم بيت المال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السراج مع بيت المال، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، نشره عبر "فيسبوك".

وذكر البيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الميدانية لسير العمليات العسكرية للجيش الليبي بمواجهة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والوقوف على جاهزية القوات لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وهنأ السراج، وهو رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، العقيد بيت المال بالانتصارات التي حققها الجيش ضد مليشيا حفتر، السبت، وفق البيان ذاته.

كما أكد على "المضي قدما على طريق طرد العصابات الإجرامية والمرتزقة الذين جاءوا إلى ليبيا من كل حدب وصوب".

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ومساء الأحد، أعلن الجيش الليبي، في بيان، تحرير منطقتي جارف والقبيبة، جنوب مدينة سرت (شرق) من مليشيا حفتر.

يأتي ذلك بعد حشد الجيش المزيد من القوات على ضواحي مدينة سرت استعدادا لتحريرها من عدة محاور، وفق مصادر عسكرية.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.