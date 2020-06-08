الجيش الليبي يحرر منطقتين جنوب سرت

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، تحرير منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق) من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان مقتضب لغرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش الليبي، نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأوضحت الغرفة في البيان أنها "حررت منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت"، دون تفاصيل أكثر.

وأشارت إلى أن تحرير المنطقتين يأتي ضمن عملية "دروب النصر".

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والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

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