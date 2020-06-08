حملة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية المكثفة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة و إتلاف 12 عربة و مبسط تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخضروات و الفواكه مجهولة المصدر و الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد بأن البلدية تواصل تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بالتعاون الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط و إتلاف كميات كبيرة من الخضروات و الفواكه مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الادمي محملة في 12 عربة خشبية و مبسط عشوائي مخالف للباعة الجائلين و إتلاف 280 كجم خبز متعفن وفاسد في حوش بكر.

و أكد وقاد بأن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية و الغير حضارية و التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن و المقيم في العاصمة المقدسة وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية و القروية .

و دعى المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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