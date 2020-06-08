شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تطبيقات على «آيفون» تكلفك أموالاً ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اكتشف خبراء التقنية وجود تطبيقات تفرض على مستخدمي هواتف “آيفون” مبالغ ضخمة مقابل خدماتها التي تقدمها لهم بعد تحميل هذه التطبيقات.

وقال خبراء في شركة أفاست: “قد يصبح مستخدمو هواتف آيفون الذين قاموا بنتزيل بعض الشبكات الافتراضية الخاصةVPNعلى أجهزتهم هدفاً لأدوات مكلفة باهظة الثمن”.

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وتقول شركة الأمن إنها اكتشفت ثلاث شبكات افتراضية خاصة يمكن تنزيلها مجاناً، ولكن بعد ذلك تبدأ في فرض رسوم على المستخدمين بقيمة 9.99 دولار في الأسبوع بعد ذلك.

ويبدو أنBeetle VPNوBuckler VPNوHat VPN Proلديها تقييمات جيدة علىApp Store

في سياق متصل أفادت “أفاست” أن العديد من هذه التقييمات ربما تكون مخادعة، وفي الواقع، بمجرد أن تتعمق في المراجعات، ستجد الكثير من الأشخاص الذين يحذّرون من تنزيل التطبيقات، وقال أحد مستخدميBeetle VPN“يتم تجديد العضوية المميزة تلقائياً بعد فترة تجريبية مجانية، ولا يوجد طريقة لإلغاء هذا التجديد من داخل التطبيق”.