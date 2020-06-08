وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، تأتي الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقامت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة بتركيب أجهزة بصمة العين، تمهيدا لبدء تطبيق نظام الحضور والانصراف خلال الفترة المقبلة.
وكانت العديد من الجهات الحكومية، بما فيها القطاع الصحي، قد أوقفت العمل بنظام بصمة اليد مع بدء ظهور الفيروس.
يذكر أن السعودية رصدت أول إصابة بمرض "كوفيد 19"، في الثاني من مارس/أذار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... تطبيق وسيلة مبتكرة لحماية موظفي القطاعات الصحية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.