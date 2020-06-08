السفير الألماني في القاهرة: مصر سوف تظل طرفا محوريا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وأضاف السفير في بيان، اليوم الأحد، "أرحب بدور مصر الدبلوماسي البناء في الأزمة المتفاقمة الراهنة".

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وأوضح أن "اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر والاتفاق المبرم بينهما الذي أعلن عنه الرئيس السيسي أمس السبت، قد أعاد التأكيد على الأهمية القصوى للوقف الفوري للأعمال العدائية وإحراز وقف إطلاق النار بين كافة الفصائل الليبية".

وأشار إلى أن "ألمانيا بصفة خاصة ترحب بالالتزام بوقف عاجل لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بصيغة 5+5".

وتابع "الآن قد حان وقت العمل على الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعقبها الدخول في عملية تقودها الأطراف الليبية كما كان مقترحا في مؤتمر برلين".

وأكد نون أن "مصر سوف تظل طرفا محوريا في هذا السياق، حيث أن إسهامها البناء في جهود الأمم المتحدة ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا". بحسب ما أفاد موقع بوابة "أخبار اليوم".