وأضاف السفير في بيان، اليوم الأحد، "أرحب بدور مصر الدبلوماسي البناء في الأزمة المتفاقمة الراهنة".
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وأشار إلى أن "ألمانيا بصفة خاصة ترحب بالالتزام بوقف عاجل لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بصيغة 5+5".
وتابع "الآن قد حان وقت العمل على الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعقبها الدخول في عملية تقودها الأطراف الليبية كما كان مقترحا في مؤتمر برلين".
وأكد نون أن "مصر سوف تظل طرفا محوريا في هذا السياق، حيث أن إسهامها البناء في جهود الأمم المتحدة ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا". بحسب ما أفاد موقع بوابة "أخبار اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الألماني في القاهرة: مصر سوف تظل طرفا محوريا لتحقيق الاستقرار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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