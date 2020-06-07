شكرا لقرائتكم خبر عن «بصمة العين» لحضور وانصراف موظفي القطاعات الصحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت منشآت صحية متعددة بالمملكة في الاستعانة بـ “بصمة العين” لإثبات الحضور والانصراف لمنسوبيها، عوضا عن بصمة الإصبع، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس “كورونا” المستجد.

وشرع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة بالبدء بتركيب أجهزة بصمة العين، تمهيدا لبدء تطبيق نظام الحضور والانصراف خلال الفترة القادمة.

وكان العديد من الجهات الحكومية، بما فيها القطاع الصحي، قد أوقفت العمل بنظام بصمة اليد مع بدء ظهور فايروس “كورونا”، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المملكة منذ رصد أول إصابة بالفايروس في الثاني من مارس للعام الميلادي الحالي.