شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تطبيق «ميدان».. منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الأحد، باعتماد تطبيق “ميدان” ليكون منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات الوزارة. ويستهدف التطبيق ضبط المخالفات وتنظيم إجراءات تسليم القضايا للجهات المختصة بالقطاعات الأمنية إلكترونياً.

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