شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تودع مستحقات العاملين في «تعداد المملكة» لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أودعت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، مستحقات العاملين في تعداد المملكة لعام٢٠٢٠ في حساباتهم البنكية.

وعلقت الهيئة استكمال أعمال التعداد يوم الثامن عشر من شهر رجب للعام الهجري الحالي بسبب جائحة فيروس «كورونا»، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفايروس ومنع انتشاره.

وكانت الهيئة قد أنهت جميع المراحل التي تسبق مرحلة «العد الفعلي»، والمتمثلة في مرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر.