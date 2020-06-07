الخرطوم- سبوتنيك. وصرح الوزير السوداني، اليوم الأحد، حسب وكالة السودان للأنباء، أنه "تمت مضاعفة الكهرباء من الربط مع إثيوبيا إلى 200 ميغاوات بعد إكمال الاختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا".
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وأشارت الوكالة إلى أن "وزير الطاقة والتعدين، تقدم إنابة عن حكومة وشعب السودان بالشكر والتقدير للحكومة الأثيوبية وخاصة بوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، لمتابعته ودعمه القوي، والمتواصل في هذا المجال مما ينعكس علي تقوية وتطوير العلاقات الأزلية والراسخة بين البلدين وخدمة ورقي الشعبين الشقيقين".
ووقعت حكومتا السودان وأثيوبيا، منتصف عام 2015 اتفاقية بشأن الربط الكهربائي بين البلدين والتي ستمكن الخرطوم من الاستفادة من الكهرباء المنتجة من سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا.
وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن تتأثر حصتها من المياه جراء السد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السوداني: زيادة تزويد السودان من الكهرباء الإثيوبية من 100 إلى 200 ميغاوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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