وزير الطاقة السوداني: زيادة تزويد السودان من الكهرباء الإثيوبية من 100 إلى 200 ميغاوات

الخرطوم- سبوتنيك. وصرح الوزير السوداني، اليوم الأحد، حسب وكالة السودان للأنباء، أنه "تمت مضاعفة الكهرباء من الربط مع إثيوبيا إلى 200 ميغاوات بعد إكمال الاختبارات الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا".

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وأوضح إبراهيم أن عملية الربط الكهربائي بين البلدين "قد أتاحت رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان من 100 إلى 200 ميغاوات، بنجاح تام، يوم أمس"، مشيدا "بالفنيين من الجانبين لإنجازهم هذا العمل المتميز والناجح".

وأشارت الوكالة إلى أن "وزير الطاقة والتعدين، تقدم إنابة عن حكومة وشعب السودان بالشكر والتقدير للحكومة الأثيوبية وخاصة بوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، لمتابعته ودعمه القوي، والمتواصل في هذا المجال مما ينعكس علي تقوية وتطوير العلاقات الأزلية والراسخة بين البلدين وخدمة ورقي الشعبين الشقيقين".

ووقعت حكومتا السودان وأثيوبيا، منتصف عام 2015 اتفاقية بشأن الربط الكهربائي بين البلدين والتي ستمكن الخرطوم من الاستفادة من الكهرباء المنتجة من سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا.

وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن تتأثر حصتها من المياه جراء السد.