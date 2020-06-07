مواجهات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين حاولوا اقتحام منزل محافظ النجف... فيديو

وقال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز"، إن عددا من الأشخاص أشعلوا النيران في بوابة ديوان محافظة النجف وتوجهوا إلى منزل المحافظ لؤي الياسري مطالبين بإقالته من المنصب.

وأضاف أن القوات الأمنية أصابت عدداً من الأشخاص بإطلاق رصاص لمنعهم من الوصول إلى منزل المحافظ الياسري.

وتابع المصدر أن "المواجهات، حتى الساعة، ما زالت مستمرة، وأوقعت إصابات بين الطرفين، لم يعرف عددهم بعد، وتم حرق عدد من نقاط الأمن القريبة من منزل محافظ النجف، من قبل المتظاهرين".