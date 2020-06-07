شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى بليبيا يعرب عن صدمته جراء انتهاكات ميليشيات السراج فى ترهونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوكزا، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، عقب دخول ميليشيات موالية لحكومة فايز السراج المنطقة.

وقال أوكازا في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد، إن هناك تقارير عن عمليات قتل خارج إطار القضاء، مضيفًا أنه يضم صوته إلى الأصوات التي تطالب بإجراء التحقيق في الأحداث.

وأبدى السفير الألماني قلقه إزاء التقارير الواردة عن عمليات انتقام ونهب، ودعا من وصفهم بـ"القادة" إلى ضبط النفس.

ويأتي تنبيه السفير الألماني، وسط مخاوف حقوقية متزايدة من ممارسات الميليشيات الموالية لحكومة السراج، عقب دخولها إلى مدينة ترهونة بدعم من تركيا.

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