شكرا لقرائتكم خبر عن 221 شخصا يخالفون التعليمات على شواطئ فى دبى خلال يوم واحد .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالفت فرق أمن الشواطئ، التابعة لمركز شرطة الموانئ فى دبي، 221 شخصا خلال يوم واحد فقط، أول من أمس الجمعة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، قال مدير المركز التابع لشرطة دبي، العقيد سعيد المدحاني، إن معظم المخالفات المسجلة تمثلت في عدم ارتداء الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتي تصل غرامتها إلى 3000 درهم.

ولفت إلى أن الشواطئ العامة في الإمارة، خصوصاً "كايت بيتش"، شهدت إقبالاً كثيفاً منذ إعادة فتحها، كما أقبل الآلاف عليها أول من أمس الجمعة، ولوحظ إصرار الكثيرين على الجلوس بالقرب من المرافق، دون التزام بمسافة التباعد، فتمت مخالفتهم، وذلك بعد قرابة الأسبوع من الاقتصار على التحذير والتوعية فقط.