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تونس تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس ، ليستقر العدد الإجمالى للمصابين عند 1087 لليوم الرابع على التوالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة روسيا اليوم منذ قليل.

وقالت وزارة الصحة التونسية إنها أجرت فى الساعات الأخيرة أكثر من 700 تحليل مخبرى لم تظهر أى منها إصابات جديدة، كما أكدت عدم تسجيل أى وفاة جديدة جراء الفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 49 حالة، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 982.

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