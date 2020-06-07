شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية: تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 102 حالة إصابة بفيروس كورنا المستجد.

وقال مدير الصحة العمومية الدكتور سيد ولد الزحاف، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم /الأحد/ - إنه تم إجراء فحوصات على 609 مواطنين، تأكدت من بينها إصابة 102 شخصا بالفيروس التاجي، كما تم تسجيل أربع حالات تعافي وست وفيات.

وأوضح الزحاف، أن العدد الاجمالي للإصابات بلغ 1048 إصابة مؤكدة، وتعافي 108 أشخاص، ووفاة 55 حالة منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للوباء في البلاد.

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