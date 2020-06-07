شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العجز التجارى فى الجزائر مع انخفاض عائدات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، إن عائدات الطاقة في البلاد انخفضت 26 % تقريبا في الربع الأول من 2020، مما رفع العجز التجارى إلى أكثر قليلا عن 26 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الجزائر تحاول خفض الانفاق على الواردات لمواكبة الانخفاض في عائدات الطاقة الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية.

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وأظهرت بيانات الجمارك أن قيمة صادرات النفط والغاز، التي تشكل 92.40 % من إجمالي المبيعات الخارجية، بلغت 7.04 مليار دولار، مسجلة انخفاضا عن 9.48 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وأدى ذلك إلى رفع العجز التجاري إلى 1.50 مليار دولار مقابل 1.19 مليار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وسجلت إجمالي الصادرات 7.62 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2020 مقابل 10.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين هبطت الواردات بنسبة 19.52 % إلى 9.12 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.