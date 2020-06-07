شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية السعودى: الاخوان باعوا ضمائرهم ووطنهم بالمال لسب سلطات دول مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن ‏الكذب محرم ومن أسوء المنكرات، مشيرا إلى أن من يكذب يعد رجلا سيئا.

وحذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعي إليه، وكذلك يتلقى كذبه ويتبناها وينشرها بين الناس فيصدقه جهالهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يتمثلون في اخوان الشياطين، مؤكدا أنهم انموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم.

وقال فى بيان له: " ‏الكذب محرم ومن أسوء المنكرات، والرجل السيئ هوالذي يكذب، وأسوء منه من جاهر به ودعى اليه، وأسوء منهما من يتلقى كذبه ويتبناه وينشره بين الناس فيصدقه جهالهم".

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وأضاف آل الشيخ: "اخوان الشياطين انموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحو قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم".

ويهتم الوزير، بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

وندد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دائما بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، كما ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

وأضاف الوزير آل الشيخ بأن "هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.