شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: غارات جوية على مليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسمارى، أن قوات الجيش الليبىى تصدت لمحاولات الميليشيات والمرتزقة الهجوم على سرت، مشيرا إلى أنه تم شن غارات جوية على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة، وذلك وفق "سكاى نيوز".

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، شن سلسلة غارات جوية على تجمعات الميليشيات والمرتزقة بمنطقة الهيشة شرق مدينة مصراته، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز.

وفى وقت مبكر، نفى الجيش الوطني الليبي سيطرة ميليشيات مدعومة من تركيا على سرت ، وأمس، أفاد الجيش الليبي بأن قواته الجوية قصفت رتلا عسكريا تابعا لميليشيات قوات الوفاق بمنطقة "أبوقرين" جنوب مدينة مصراتة.

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