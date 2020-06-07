شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقضى على 37 مسلحا من حركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى الجيش الصومالى، على 37 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية خلال مواجهات عنيفة جرت بينهما في ضواحي بلدة هودور في منطقة باكول جنوب الصومال.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفاد قائد الجيش الصومالي أوداوا يوسف راجح للصحفيين اليوم أن الاشتباكات مع عناصر من حركة الشباب أوقعت خسائر عديدة في جانب المسلحين، حيث قُتل 37 مسلحاً من بينهم قائدهم في بلدة هودور، إلى جانب العثور على أسلحة كانت بحوزة المسلحين.

وكثفت قوات الحكومة الصومالية عملياتها ضد مسلحي حركة الشباب الإرهابية في المناطق الجنوبية، بينما لا يزال المسلحون يسيطرون على مساحة كبيرة من المناطق الريفية، حيث ينصبون كمائن ويزرعون ألغاماً أرضية في هذه المناطق.