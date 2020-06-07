شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 1000 درهم غرامة إلقاء الكمامة والقفاز على الطرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شرطة أبوظبى، من مخالفة إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة، بعد استخدامها، لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع.
ووفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، يأتى التحذير في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الصحية في الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).
وأكدت شرطة أبوظبي أن غرامة إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق تبلغ 1000 درهم وست نقاط مرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: 1000 درهم غرامة إلقاء الكمامة والقفاز على الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.