شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 1000 درهم غرامة إلقاء الكمامة والقفاز على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شرطة أبوظبى، من مخالفة إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة، بعد استخدامها، لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع.

ووفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، يأتى التحذير في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الصحية في الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وأكدت شرطة أبوظبي أن غرامة إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق تبلغ 1000 درهم وست نقاط مرورية.