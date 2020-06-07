كورونا.. 39 وفاة بمصر و9 في الجزائر و6 بموريتانيا

عواصم عربية/الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الأحد، في كل من مصر والجزائر وموريتانيا والصومال والمغرب، حسب بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان، بإصابة 1.467 شخصا بالفيروس، ووفاة 39، وشفاء 423.



وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 34 ألفا و79 إصابة، من ضمنها ألف و237 وفاة، و8 آلاف و961 متعافيا.



وفي الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 9 وفيات، و104 إصابات، و86 حالة تعاف.



وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 10 آلاف و154 إصابة، بينها 707 وفيات، و6.717 متعاف من الوباء.



وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 وفيات و102 إصابة جديدة، إضافة إلى 4 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.



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وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى ألف و48، بينها 55 وفاة، و108 حالات شفاء.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، بتسجيل حالة وفاة، و45 إصابة، وتعافي 10 حالات.



وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و334، بينها 83 وفاة، و441 حالة شفاء.



وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة رصد 73 إصابة بكورونا، وتعافي 49 مريضا.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 8 آلاف و224، منها 208 وفيات، و7 آلاف و364 متعاف.



وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و55 ألفا، توفي منهم أكثر من 403 ألف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و446 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.