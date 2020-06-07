إسرائيل تبعد 8 فلسطينيين عن المسجد الأقصى

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



أصدرت السلطات الإسرائيلية، الأحد، قرارات بإبعاد 8 فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة عن المسجد الأقصى، حسب مركز حقوقي فلسطيني.



وتتراوح مدة الإبعاد في القرارات التي نشرها مركز معلومات "وادي حلوة" (حقوقي غير حكومي)، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، بين أسبوع واحد و6 أشهر.



ومن أبرز المُبعدين عن المسجد الأقصى، مدير "نادي الأسير" بمدينة القدس ناصر قوس، وبلغت مدة إبعاده 5 أشهر، والشيخ أحمد أبو غزالة، أحد أئمة المسجد (6 أشهر).



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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى بحق المذكورين.



ولم توضح السلطات الإسرائيلية أسباب الإبعاد، إلا أنها عادة تكون بتهمة "التحريض".



وخلال السنوات الماضية، أبعدت الشرطة عشرات الحراس، والمصلين، عن المسجد الأقصى، لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أشهر، بداعي مقاومة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.