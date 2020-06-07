الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بزعم قتله أحد جنوده

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، اعتقال فلسطيني شمالي الضفة الغربية المحتلة، بزعم قتله أحد جنوده في مايو/أيار الماضي.
وقال الجيش، في بيان، إنه "في ختام أعمال استخبارية وعملياتية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، تم القبض على مشتبه به بقتل جندي، خلال نشاط ميداني في قرية يعبد، بمحافظة جنين".
ولم يذكر الجيش تاريخ اعتقال الفلسطيني، إلا أنه نفذ خلال الأسابيع الماضية، عمليات اعتقال للعشرات من الفلسطينيين في بلدة يعبد.
وشهدت البلدة الفلسطينية، مؤخرا، عمليات اقتحام متكررة نفذها الجيش الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده فيها إثر إصابته بحجر ألقي عليه من فوق أحد المنازل، في 11 مايو الماضي.
وعادةً ما ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات ليلية للبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، ويعتقل أفرادا، على خلفية مقاومتهم للاحتلال.
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